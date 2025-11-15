Скидки
Нападающий «Дэвилз» Джек Хьюз получил травму руки на командном ужине

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Джек Хьюз выбыл из строя из-за травмы руки, которую он получил вне льда, о чём команда объявила в пятницу.

По данным инсайдера Эллиотта Фридмана из Sportsnet, Хьюз случайно поскользнулся и порезал руку во время командного ужина. Фридман заявил, что 24-летний игрок не сыграет во встрече с «Вашингтон Кэпиталз», добавляя, что на данный момент нет чёткого понимания сроков его возвращения.

В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Хьюз забил 10 голов и отдал 10 результативных передач в 17 матчах регулярки. «Дэвилз» с 25 очками занимают первое место в таблице Востока.

