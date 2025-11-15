Защитник Шефер стал самым молодым автором гола в овертайме НХЛ, побив рекорд Кросби

Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефер забил гол в овертайме гостевой встречи с «Юта Мамонт».

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Шефер забросил шайбу в возрасте 18 лет и 70 дней, став самым молодым автором гола в овертайме регулярок НХЛ. Игрок обороны побил рекорд капитана «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, который забивал в возрасте 18 лет и 101 дня. Отмечается, что в истории НХЛ был игрок с голом в овертайме моложе Шефера, однако Дон Гэллинджер забросил шайбу в овертайме игры плей-офф в возрасте 17 лет и 339 дней в 1943 году, играя за «Сент-Луис Блюз».

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Юта Мамонт» принимала «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла на льду «Дельта-центра» (Солт-Лейк-Сити, США) и закончилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.