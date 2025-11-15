Расписание матчей ВХЛ на 15 ноября 2025 года

Сегодня, 15 ноября, пройдут шесть матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 15 ноября 2025 года (время московское):

13:00. «Барс» – «Динамо» СПб;

15:00. «Югра» – «Молот»;

15:00. «Рубин» – «Олимпия»;

16:00. ЦСК ВВС – СКА-ВМФ;

17:00. АКМ – «Металлург» Нк;

17:00. «Рязань-ВДВ» – «Динамо-Алтай».

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 39 очков в 25 матчах. Второе место занимает «Магнитка» с 38 очками после 26 встреч. Тройку замыкает «Югра» (36 очков в 23 матчах).