Расписание матчей МХЛ на 15 ноября 2025 года

Сегодня, 15 ноября, пройдут четыре матча регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 15 ноября 2025 года (время московское):

10:00. «Амурские Тигры» – «Тайфун»;

13:00. МХК «Спартак» – «Алмаз»;

13:00. «Ладья» – «Тюменский Легион»;

13:00. «Красная Армия» – «Локо».

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 39 очками после 21 игры. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Омские Ястребы», набравшие 36 очков после 23 матчей.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.