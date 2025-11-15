Скидки
Впервые в истории НХЛ все матчи игрового дня завершились за пределами основного времени

Вечером 14 ноября и в ночь на 15 ноября 2025 года Национальной хоккейной лиги было сыграно четыре встречи. Как сообщает пресс-служба НХЛ, впервые в истории все матчи игрового дня (статистика учитывала минимум четыре матча игрового дня. — Прим. «Чемпионата») завершились за пределами основного времени.

«Нэшвилл Предаторз» – «Питтсбург Пингвинз» — 2:1 ОТ;
«Каролина Харрикейнз» – «Ванкувер Кэнакс» — 4:3 ОТ;
«Сент-Луис Блюз» – «Филадельфия Флайерз» — 5:6 Б;
«Юта Мамонт» – «Нью-Йорк Айлендерс» — 2:3 ОТ.

Западную конференцию Национальной хоккейной лиги с 29 очками после 18 матчей возглавляет «Колорадо Эвеланш». Первое место в Восточной конференции НХЛ на данный момент занимает «Нью-Джерси Дэвилз», набравший 25 очков после 17 встреч.

