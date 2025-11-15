Скидки
Черкас: невызов игроков СКА в сборную неудивителен — команда находится в подвале таблицы

Черкас: невызов игроков СКА в сборную неудивителен — команда находится в подвале таблицы
Ветеран СКА Сергей Черкас прокомментировал невызов хоккеистов армейского клуба в состав сборной «Россия 25» на Кубок Первого канала.

«Нет ничего удивительного в том, что Роман Ротенберг решил не вызывать игроков СКА в сборную России. Во-первых, СКА сейчас находится в подвале турнирной таблицы – на девятом месте. Во-вторых, у тренерского штаба сборной есть ряд других хоккеистов, команды которых занимают более высокие позиции в чемпионате. Они выглядят сильнее.

Я не думаю, что в этой ситуации есть какая-то личная история. Игроков СКА не вызвали исключительно по спортивному принципу. Петербуржцы играют очень неровно, сочетая хорошие матчи с невзрачными. Если бы СКА шёл в лидерах, мы бы увидели хоккеистов клуба в сборной. Ещё не стоит забывать – в составе петербуржцев есть ряд травмированных игроков. Но в любом случае невызов игроков СКА в сборную России – вред для имиджа клуба и самих хоккеистов», — цитирует Черкаса «Советский спорт».

