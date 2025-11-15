Юрзинов-старший: Буцаева обвиняют чуть ли не во всех грехах. Такова тренерская судьба

Двукратный чемпион мира Владимир Юрзинов-старший прокомментировал отставку Вячеслава Буцаева с поста главного тренера «Сибири».

— Видел, что в интернете ушедшего в отставку тренера «Сибири» Вячеслава Буцаева обвиняют чуть ли не во всех грехах. Что ж, такова тренерская судьба и специфика нашей профессии, возможно, самой трудной в хоккее. Здесь Вячеслав не первый и, к сожалению, не последний. Я хорошо знаю Буцаева, как игрока держал в своих руках. Это крепкий спортсмен, профессионал, трудяга. Да, не получилось. Но это бывает в карьере каждого игрока и тренера.

— Его провал в «Сибири» для вас сюрприз?

— Это очень специфическая ситуация – правильно войти в команду по ходу чемпионата. Плюс большие вопросы вызвала ранняя отставка Вадима Епанчинцева – вдумчивого, интересного специалиста, со своим тренерским лицом. Наверное, оттуда и идут корни. Много раз говорил о том, что тренерская отставка в профессиональном клубе – это ЧП. И те руководители, которые решаются на такие шаги, берут на себя большую ответственность, — цитирует Юрзинова Russia-Hockey.