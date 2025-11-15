«Сибирь» — «Динамо» М: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 13:30 мск

Сегодня, 15 ноября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Новосибирске состоится встреча между местной «Сибирью» и московским «Динамо». Матч на стадионе «Сибирь-Арена» начнётся в 13:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 15 ноября 2025, суббота. 13:30 МСК Сибирь Новосибирская область Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Это будет первая встреча команд из двух запланированных в текущем сезоне. «Сибирь» занимает последнее, 11-е место в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, имея в активе 17 очков после 25 матчей. Московское «Динамо» располагается на пятой строчке в таблице Запада КХЛ, набрав 31 очко после 25 встреч. Регулярка КХЛ завершится 20 марта 2026 года.