Дементьев: карьера Кузнецова может закончиться бесславно, не как планировалось

Хоккейный агент Алексей Дементьев оценил, может ли нападающий Евгений Кузнецов выйти на свой уровень, выступая за «Металлург».

— Сможет ли Кузнецов выйти в «Металлурге» на свой уровень?
— Мнения специалистов будут лишь догадками. Здесь всё будет зависеть от Евгения. Ему самому нужно возвращаться к тому уровню ожиданий, который имеют к нему все любители хоккея. Надеюсь, Евгений это понимает, потому что без этого он бесславно закончит. Его хоккейная карьера начиналась с подъёма свитеров под своды стадиона, а заканчивается совсем не так, как планировалась. В любом случае всё в его руках и голове. Могу пожелать только удачи и чтобы он стал тем, каким его все хотят видеть, — цитирует Дементьева «Матч ТВ».

