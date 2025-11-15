Первый тренер Овечкина: кажется, Александр не гнался за рекордами, оно шло само собой

Первый тренер Александра Овечкина Мисхат Фахрутдинов высказался о многочисленных рекордах российского капитана «Вашингтон Кэпиталз».

«Всё хоккейное сообщество каждое утро открывает интернет и смотрит – как сыграл «Вашингтон» и забил ли Саня. Это так, все следят. Мы с ним в жизни не говорили об этом, но мне показалось, что Овечкин не гнался специально за рекордами. Оно шло само собой», — приводит слова Фахрутдинова «Советский спорт».

Текущий сезон является для Овечкина 21-м в карьере в Национальной хоккейной лиге. Нападающий на старте нынешнего регулярного чемпионата в 17 матчах забросил четыре шайбы и сделал восемь результативных передач.