Форвард «Каролины» Ахо по голам в овертаймах НХЛ сравнялся с Ковальчуком

Форвард «Каролины Харрикейнз» Себастьян Ахо во встрече с «Ванкувер Кэнакс» забросил шайбу в овертайме.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, гол в овертайме стал для Ахо 17-м за карьеру в лиге. По их числу он делит седьмое место в истории с Ильёй Ковальчуком и Марком Шайфли («Виннипег Джетс»). Отметим, что рекорд Национальной хоккейной лиги принадлежит российскому капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину (27).

В ночь с 14 на 15 ноября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Ванкувер Кэнакс». Встреча прошла на льду «Леново Центра» (Роли, США) и закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.