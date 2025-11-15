Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Каролины» Ахо по голам в овертаймах НХЛ сравнялся с Ковальчуком

Форвард «Каролины» Ахо по голам в овертаймах НХЛ сравнялся с Ковальчуком
Комментарии

Форвард «Каролины Харрикейнз» Себастьян Ахо во встрече с «Ванкувер Кэнакс» забросил шайбу в овертайме.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, гол в овертайме стал для Ахо 17-м за карьеру в лиге. По их числу он делит седьмое место в истории с Ильёй Ковальчуком и Марком Шайфли («Виннипег Джетс»). Отметим, что рекорд Национальной хоккейной лиги принадлежит российскому капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину (27).

В ночь с 14 на 15 ноября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Ванкувер Кэнакс». Встреча прошла на льду «Леново Центра» (Роли, США) и закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
15 ноября 2025, суббота. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 3
ОТ
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Сассон (Макикерн, Карлссон) – 02:45     1:1 Свечников (Ахо, Джарвис) – 04:20     2:1 Свечников (Гостисбер, Элерс) – 05:14 (pp)     2:2 Петтерссон – 09:14 (sh)     2:3 Гарланд (Бёзер, Петтерссон) – 23:13 (pp)     3:3 Холл (Гостисбер, Свечников) – 46:26     4:3 Ахо (Гостисбер) – 64:29    
Материалы по теме
Видео
Две шайбы Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Ванкувер» в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android