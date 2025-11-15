Сергей Андронов: мне не нравится рассуждать о СКА в разрезе проекта Ларионова

Бывший хоккеист СКА и олимпийский чемпион Сергей Андронов оценил результаты армейского клуба в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги под руководством Игоря Ларионова.

«Мне не нравится рассуждать о СКА в разрезе проекта Ларионова. Там очень много хороших опытных ребят и игроков. Надо смотреть вкупе — что у них происходит, как они видят команду и её развитие. А так это интересно, очень интересно следить за командой», — приводит слова Андронова «Советский спорт».

Ларионов возглавил СКА в прошедшее межсезонье. Ранее специалист три года занимал пост главного тренера «Торпедо». В настоящий момент клуб с берегов Невы занимает девятое место в турнирной таблице Запада.