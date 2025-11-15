Главный тренер «Спартака» Жамнов оценил игру Ивана Морозова после дисквалификации

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов оценил игру нападающего Ивана Морозова после дисквалификации из-за положительной допинг-пробы. Напомним, в игре с «Северсталью» (3:4) форвард забил гол.

– Как Вы оцените игру Ивана Морозова после возвращения?

– Он молодец. Ясно, что первые игры всегда проводятся на эмоциях. Но мы рады, что он вернулся.

– Ранее Вы говорили, что его отсутствие – это потеря для «Спартака». По одной игре тяжело судить, но всё же: видна ли разница в игре команды с ним и без него?

– У нас ещё и Павел Порядин вернулся. Я думаю, что эти ребята — большая помощь для нас. И в дальнейшем они помогут нам ещё больше, — приводит слова Жамнова сайт «Спартака».