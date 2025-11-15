Скидки
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Спартака» Жамнов оценил игру Ивана Морозова после дисквалификации

Комментарии

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов оценил игру нападающего Ивана Морозова после дисквалификации из-за положительной допинг-пробы. Напомним, в игре с «Северсталью» (3:4) форвард забил гол.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 ноября 2025, пятница. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
3 : 4
Северсталь
Череповец
1:0 Морозов (Порядин) – 07:15 (5x5)     1:1 Калдис (Веряев) – 13:14 (5x5)     2:1 Ружичка (Тодд, Кин) – 17:00 (5x4)     2:2 Аймурзин (Чебыкин, Давыдов) – 22:32 (5x5)     2:3 Ильин (Чебыкин, Каримов) – 25:22 (5x5)     2:4 Камалов (Квочко, Иванцов) – 41:13 (5x5)     3:4 Пивчулин (Порядин, Орлов) – 47:16 (5x4)    

– Как Вы оцените игру Ивана Морозова после возвращения?
– Он молодец. Ясно, что первые игры всегда проводятся на эмоциях. Но мы рады, что он вернулся.

– Ранее Вы говорили, что его отсутствие – это потеря для «Спартака». По одной игре тяжело судить, но всё же: видна ли разница в игре команды с ним и без него?
– У нас ещё и Павел Порядин вернулся. Я думаю, что эти ребята — большая помощь для нас. И в дальнейшем они помогут нам ещё больше, — приводит слова Жамнова сайт «Спартака».

