Травмированный капитан «Сибири» Широков проведёт матч с «Динамо» на тренерской скамейке

Комментарии

Травмированный капитан «Сибири» Сергей Широков проведёт матч с московским «Динамо» на тренерской скамейке новосибирского клуба, сообщает пресс-служба команды.

Напомним, игра с «Динамо» состоится сегодня, 15 ноября, и начнётся в 13:30 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 ноября 2025, суббота. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
2-й период
2 : 3
Динамо М
Москва
1:0 Ахияров (Рассказов) – 01:15 (5x5)     1:1 Швец-Роговой (Слепышев, Сергеев) – 10:52 (5x5)     1:2 Сикура (Пыленков, Уил) – 25:39 (5x4)     2:2 Уилсон (Фэрренс) – 27:59 (5x5)    

39-летний Широков в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги провёл 22 матча, в которых набрал семь очков — забросил две шайбы и отдал пять результативных передач. Последний раз нападающий играл в домашней встрече с «Торпедо» (3:4 Б), где и получил повреждение.

«Сибирь» занимает последнее, 11-е место в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, имея в активе 17 очков после 25 матчей.

