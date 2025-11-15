Травмированный капитан «Сибири» Широков проведёт матч с «Динамо» на тренерской скамейке
Травмированный капитан «Сибири» Сергей Широков проведёт матч с московским «Динамо» на тренерской скамейке новосибирского клуба, сообщает пресс-служба команды.
Напомним, игра с «Динамо» состоится сегодня, 15 ноября, и начнётся в 13:30 мск.
Фонбет Чемпионат КХЛ
15 ноября 2025, суббота. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
2-й период
2 : 3
Динамо М
Москва
1:0 Ахияров (Рассказов) – 01:15 (5x5) 1:1 Швец-Роговой (Слепышев, Сергеев) – 10:52 (5x5) 1:2 Сикура (Пыленков, Уил) – 25:39 (5x4) 2:2 Уилсон (Фэрренс) – 27:59 (5x5)
39-летний Широков в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги провёл 22 матча, в которых набрал семь очков — забросил две шайбы и отдал пять результативных передач. Последний раз нападающий играл в домашней встрече с «Торпедо» (3:4 Б), где и получил повреждение.
«Сибирь» занимает последнее, 11-е место в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, имея в активе 17 очков после 25 матчей.
