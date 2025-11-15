Травмированный капитан «Сибири» Широков проведёт матч с «Динамо» на тренерской скамейке

Травмированный капитан «Сибири» Сергей Широков проведёт матч с московским «Динамо» на тренерской скамейке новосибирского клуба, сообщает пресс-служба команды.

Напомним, игра с «Динамо» состоится сегодня, 15 ноября, и начнётся в 13:30 мск.

39-летний Широков в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги провёл 22 матча, в которых набрал семь очков — забросил две шайбы и отдал пять результативных передач. Последний раз нападающий играл в домашней встрече с «Торпедо» (3:4 Б), где и получил повреждение.

«Сибирь» занимает последнее, 11-е место в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, имея в активе 17 очков после 25 матчей.