Андрей Свечников рассказал, что поменял после неудачного старта сезона в НХЛ

Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников завил, что поменял клюшку после неудачного старта сезона НХЛ. Форвард не мог набрать очки в первых восьми матчах сезона. В следующих девяти встречах на его счету 10 (6+4) очков.

«Я всегда стараюсь работать над своим броском. Пару недель назад я поменял клюшку, поэтому теперь шайба стала залетать в сетку», — приводит слова Свечникова пресс‑служба НХЛ.

Напомним, в ночь с 14 на 15 ноября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Ванкувер Кэнакс». Встреча прошла на льду «Леново Центра» (Роли, США) и закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3. В составе хозяев дублем отметился Андрей Свечников.