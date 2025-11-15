Андрей Свечников рассказал, что поменял после неудачного старта сезона в НХЛ
Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников завил, что поменял клюшку после неудачного старта сезона НХЛ. Форвард не мог набрать очки в первых восьми матчах сезона. В следующих девяти встречах на его счету 10 (6+4) очков.
«Я всегда стараюсь работать над своим броском. Пару недель назад я поменял клюшку, поэтому теперь шайба стала залетать в сетку», — приводит слова Свечникова пресс‑служба НХЛ.
Напомним, в ночь с 14 на 15 ноября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Ванкувер Кэнакс». Встреча прошла на льду «Леново Центра» (Роли, США) и закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3. В составе хозяев дублем отметился Андрей Свечников.
НХЛ — регулярный чемпионат
15 ноября 2025, суббота. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 3
ОТ
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Сассон (Макикерн, Карлссон) – 02:45 1:1 Свечников (Ахо, Джарвис) – 04:20 2:1 Свечников (Гостисбер, Элерс) – 05:14 (pp) 2:2 Петтерссон – 09:14 (sh) 2:3 Гарланд (Бёзер, Петтерссон) – 23:13 (pp) 3:3 Холл (Гостисбер, Свечников) – 46:26 4:3 Ахо (Гостисбер) – 64:29
