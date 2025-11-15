Жамнов рассказал о самочувствии. Тренер «Спартака» пропустил третий период с «Локомотивом»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов после поражения от «Северстали» (3:4) рассказал о самочувствии. Специалист пропустил третий период игры с «Локомотивом» (3:6).

– Как Ваше самочувствие? Всё-таки победа была бы лучшим лекарством?

– Я уже с вами, всё хорошо. Ничего страшного, через такие игры тоже надо проходить. Ребята молодцы, старались. Игра складывается все 60 минут, и нам есть над чем задуматься, — приводит слова Жамнова пресс-служба «Спартака».

Московский клуб занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, имея в активе 29 очков после 26 встреч.