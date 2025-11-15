Скидки
Главная Хоккей Новости

Жамнов рассказал о самочувствии. Тренер «Спартака» пропустил третий период с «Локомотивом»

Комментарии

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов после поражения от «Северстали» (3:4) рассказал о самочувствии. Специалист пропустил третий период игры с «Локомотивом» (3:6).

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 ноября 2025, пятница. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
3 : 4
Северсталь
Череповец
1:0 Морозов (Порядин) – 07:15 (5x5)     1:1 Калдис (Веряев) – 13:14 (5x5)     2:1 Ружичка (Тодд, Кин) – 17:00 (5x4)     2:2 Аймурзин (Чебыкин, Давыдов) – 22:32 (5x5)     2:3 Ильин (Чебыкин, Каримов) – 25:22 (5x5)     2:4 Камалов (Квочко, Иванцов) – 41:13 (5x5)     3:4 Пивчулин (Порядин, Орлов) – 47:16 (5x4)    

– Как Ваше самочувствие? Всё-таки победа была бы лучшим лекарством?
– Я уже с вами, всё хорошо. Ничего страшного, через такие игры тоже надо проходить. Ребята молодцы, старались. Игра складывается все 60 минут, и нам есть над чем задуматься, — приводит слова Жамнова пресс-служба «Спартака».

Московский клуб занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, имея в активе 29 очков после 26 встреч.

Все новости

