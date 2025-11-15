Евгений Кузнецов отправился с «Металлургом» на серию выездных матчей

Нападающий «Металлурга» Евгений Кузнецов отправился с командой на выездные матчи, сообщает пресс-служба магнитогорского клуба. «Металлург» проведёт на выезде три ближайших матча — 16 ноября сыграет со СКА в Санкт-Петербурге, 18-го — с «Трактором» в Челябинске, а 20-го — с «Автомобилистом» в Екатеринбурге.

На данный момент Кузнецов записал на свой счёт девять матчей за магнитогорский клуб, в которых отметился шестью результативными передачами.

«Металлург» расположился на первой строчке в таблице Востока, в активе клуба из Магнитогорска 42 очка после 26 сыгранных матчей.

Ранее хоккейный агент Алексей Дементьев оценил, может ли Евгений Кузнецов выйти на свой уровень, выступая за «Металлург».