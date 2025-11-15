Плющев: в «Тракторе» назрел кризис, игроки разочаровались в системе тренерского штаба

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о результатах «Трактора» в текущем сезоне КХЛ. Челябинский клуб занимает шестое место в таблице Востока.

— «Трактор» непривычно низко идёт в таблице Восточной конференции КХЛ, стоит ли говорить, что в Челябинске назрел кризис?

— Кризис действительно назрел, мне сложно судить, насколько он серьёзный, для этого нужно быть внутри команды. Но однозначно, что команда не вырабатывает свой потенциал, а потенциал у неё достаточно высокий. Причины этого? По‑моему, игроки просто разочаровались в системе, которую им предлагает североамериканский тренерский штаб, — цитирует Плющева «Матч ТВ».