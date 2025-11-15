Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В ФХР рассказали, с какой европейской страной вели переговоры об участии в КПК

В ФХР рассказали, с какой европейской страной вели переговоры об участии в КПК
Комментарии

Генеральный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов заявил, что ФХР вела переговоры со сборной Словакии об участии в Кубке Первого канала.

«Мы в контакте со словаками, проговаривали ещё несколько вариантов, проговаривали с КХЛ. Были связи личные, потому что мы с главой Федерации хоккея Словакии Мирославом Шатаном знакомы, мы переписываемся, переговариваемся. Были связи на уровне МИД и Минспорта. Так как они не приехали, значит, мы плохо сработали», — приводит слова Курбатова Odds.

Напомним, Кубок Первого канала пройдёт в Новосибирске с 9 по 14 декабря. Ранее главный тренер «России 25» Роман Ротенберг представил окончательный состав национальной команды.

Материалы по теме
Определён окончательный состав сборной «Россия 25» на Кубок Первого канала
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android