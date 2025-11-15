В ФХР рассказали, с какой европейской страной вели переговоры об участии в КПК

Генеральный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов заявил, что ФХР вела переговоры со сборной Словакии об участии в Кубке Первого канала.

«Мы в контакте со словаками, проговаривали ещё несколько вариантов, проговаривали с КХЛ. Были связи личные, потому что мы с главой Федерации хоккея Словакии Мирославом Шатаном знакомы, мы переписываемся, переговариваемся. Были связи на уровне МИД и Минспорта. Так как они не приехали, значит, мы плохо сработали», — приводит слова Курбатова Odds.

Напомним, Кубок Первого канала пройдёт в Новосибирске с 9 по 14 декабря. Ранее главный тренер «России 25» Роман Ротенберг представил окончательный состав национальной команды.