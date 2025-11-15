Скидки
«Торонто» поместил Мэттьюса в список травмированных, нападающий пропустит минимум неделю

«Торонто» поместил Мэттьюса в список травмированных, нападающий пропустит минимум неделю
«Торонто Мэйпл Лифс» поместил капитана клуба Остона Мэттьюса в список травмированных, сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги.

Он пропустит минимум неделю из-за повреждения нижней части тела, полученного после силового приёма защитника «Бостон Брюинз» Никиты Задорова. Столкновение состоялось в середине второго периода, когда россиянин подтолкнул Мэттьюса, который неудачно упал и врезался в борт. После этого столкновения звёздный нападающий не выходил на лёд до конца матча.

В текущем сезоне Мэттьюс провёл 17 матчей, в которых забросил девять шайб и отдать пять результативных передач с показателем полезности «+9».

