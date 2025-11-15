«Сибирь» потерпела 12-е поражение подряд, уступив дома московскому «Динамо»

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сибирью» и московским «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

На второй минуте первого периода Тимур Ахияров открыл счёт во встрече. На 11-й минуте периода Артём Швец-Роговой восстановил равенство в счёте. На шестой минуте второго периода Дилан Сикура вывел «Динамо» вперёд. Спустя две с половиной минуты Скотт Уилсон сделал счёт 2:2. На 11-й минуте периода Никита Гусев вновь вывел московский клуб вперёд.

Для новосибирского клуба это поражение стало 12-м подряд и первым после ухода Вячеслава Буцаева с поста главного тренера.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» встретится с «Шанхайскими Драконами» дома 17 ноября. Московское «Динамо» 18 ноября сыграет дома со «Спартаком».