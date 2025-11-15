«Сибирь» повторила клубный антирекорд по количеству поражений подряд

После домашнего поражения от московского «Динамо» (2:3) «Сибирь» повторила клубный антирекорд по количеству проигранных матчей подряд.

Как и в сезоне-2018/2019 Континентальной хоккейной лиги, новосибирский клуб выдал серию из 12 поражений. В том сезоне «Сибирь» в итоге заняла девятое место, отстав от восьмого места, которое занял «Трактор», на четыре очка.

В данный момент новосибирский клуб занимает последнее, 11-е место в таблице Востока.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» встретится с «Шанхайскими Драконами» дома 17 ноября. Московское «Динамо» 18 ноября сыграет дома со «Спартаком».