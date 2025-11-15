Скидки
«Сибирь» повторила клубный антирекорд по количеству поражений подряд

После домашнего поражения от московского «Динамо» (2:3) «Сибирь» повторила клубный антирекорд по количеству проигранных матчей подряд.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 ноября 2025, суббота. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва
1:0 Ахияров (Рассказов) – 01:15 (5x5)     1:1 Швец-Роговой (Слепышев, Сергеев) – 10:52 (5x5)     1:2 Сикура (Пыленков, Уил) – 25:39 (5x4)     2:2 Уилсон (Фэрренс, Климович) – 27:59 (5x5)     2:3 Гусев (Пакетт, Пыленков) – 30:26 (5x4)    

Как и в сезоне-2018/2019 Континентальной хоккейной лиги, новосибирский клуб выдал серию из 12 поражений. В том сезоне «Сибирь» в итоге заняла девятое место, отстав от восьмого места, которое занял «Трактор», на четыре очка.

В данный момент новосибирский клуб занимает последнее, 11-е место в таблице Востока.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» встретится с «Шанхайскими Драконами» дома 17 ноября. Московское «Динамо» 18 ноября сыграет дома со «Спартаком».

