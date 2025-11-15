Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Александр Радулов вернулся в состав «Локомотива», форвард сыграет с «Барысом»

Нападающий ярославского «Локомотива» Александр Радулов вернулся в состав после травмы. 39-форвард попал в заявку на матч с казахстанским «Барысом». Встреча состоится сегодня, 15 ноября, в Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» и начнётся в 17:00 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 15 ноября 2025, суббота. 17:00 МСК Локомотив Ярославль Не начался Барыс Астана Кто победит в основное время? П1 X П2

Полный состав «Локомотива» на игру выглядит следующим образом:

Фото: ХК «Локомотив»

Александр ранее пропустил матч со «Спартаком» (6:3) из-за повреждения, полученного в игре с «Торпедо» (1:2).

В текущем сезоне Радулов провёл 25 встреч, в которых отметился 12 заброшенными шайбами и 13 результативными передачами. Всего на счету нападающего 737 матчей в КХЛ и 776 (282+494) очков.

«Локомотив» на данный момент занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. Команда Боба Хартли набрала 38 очков в 26 играх.