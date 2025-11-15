Скидки
Главная Хоккей Новости

Болельщики «Сибири» на 97% заполнили арену на домашней игре после серии из 11 поражений

Комментарии

«Сибирь» потерпела домашнее поражение от московского «Динамо» (2:3) и, таким образом, проиграла 12-й матч подряд. Как сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги, болельщики новосибирского клуба заполнили 11-тысячную арену на 97%, несмотря на длительную серию поражений. На игре присутствовали 11 333 зрителя.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 ноября 2025, суббота. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва
1:0 Ахияров (Рассказов) – 01:15 (5x5)     1:1 Швец-Роговой (Слепышев, Сергеев) – 10:52 (5x5)     1:2 Сикура (Пыленков, Уил) – 25:39 (5x4)     2:2 Уилсон (Фэрренс, Климович) – 27:59 (5x5)     2:3 Гусев (Пакетт, Пыленков) – 30:26 (5x4)    

Отметим, что «Сибирь» повторила клубный антирекорд по количеству проигранных матчей подряд. В данный момент новосибирский клуб занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» встретится с «Шанхайскими Драконами» дома 17 ноября.

