Болельщики «Сибири» на 97% заполнили арену на домашней игре после серии из 11 поражений

«Сибирь» потерпела домашнее поражение от московского «Динамо» (2:3) и, таким образом, проиграла 12-й матч подряд. Как сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги, болельщики новосибирского клуба заполнили 11-тысячную арену на 97%, несмотря на длительную серию поражений. На игре присутствовали 11 333 зрителя.

Отметим, что «Сибирь» повторила клубный антирекорд по количеству проигранных матчей подряд. В данный момент новосибирский клуб занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» встретится с «Шанхайскими Драконами» дома 17 ноября.