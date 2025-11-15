«Вдвойне довольны». Кудашов — о победе над «Сибирью»

Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал победу над «Сибирью» (3:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Прекрасная атмосфера, поддержка зрителей, попали в зиму, ещё и выиграли. Вдвойне довольны. Обыграть команду, в которой накануне поменялся тренер, всегда очень сложно, мы это сделали, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

На данный момент «Сибирь» находится на последнем, 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции с 17 очками после 26 матчей. Московское «Динамо» располагается на пятой строчке на Западе, набрав 33 очка в 26 играх.