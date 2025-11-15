Скидки
Хоккей

«Вдвойне довольны». Кудашов — о победе над «Сибирью»

«Вдвойне довольны». Кудашов — о победе над «Сибирью»
Комментарии

Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал победу над «Сибирью» (3:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 ноября 2025, суббота. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва
1:0 Ахияров (Рассказов) – 01:15 (5x5)     1:1 Швец-Роговой (Слепышев, Сергеев) – 10:52 (5x5)     1:2 Сикура (Пыленков, Уил) – 25:39 (5x4)     2:2 Уилсон (Фэрренс, Климович) – 27:59 (5x5)     2:3 Гусев (Пакетт, Пыленков) – 30:26 (5x4)    

«Прекрасная атмосфера, поддержка зрителей, попали в зиму, ещё и выиграли. Вдвойне довольны. Обыграть команду, в которой накануне поменялся тренер, всегда очень сложно, мы это сделали, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

На данный момент «Сибирь» находится на последнем, 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции с 17 очками после 26 матчей. Московское «Динамо» располагается на пятой строчке на Западе, набрав 33 очка в 26 играх.

