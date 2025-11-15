Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кудашов объяснил, почему он не знает, когда на лёд вернётся Макс Комтуа

Кудашов объяснил, почему он не знает, когда на лёд вернётся Макс Комтуа
Комментарии

Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов после победы над «Сибирью» (3:2) ответил на вопрос о возвращении на лёд нападающего Макса Комтуа. Форвард пропустил два матча из-за травмы.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 ноября 2025, суббота. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва
1:0 Ахияров (Рассказов) – 01:15 (5x5)     1:1 Швец-Роговой (Слепышев, Сергеев) – 10:52 (5x5)     1:2 Сикура (Пыленков, Уил) – 25:39 (5x4)     2:2 Уилсон (Фэрренс, Климович) – 27:59 (5x5)     2:3 Гусев (Пакетт, Пыленков) – 30:26 (5x4)    

— Когда вернётся на лёд Комтуа?
— Не знаю пока.

— Никаких прогнозов нет?
— По мне, можно играть, но почему-то не играет.

— Это идёт с его стороны?
— Нет, просто не заживает у него, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

В нынешнем сезоне 26-летний нападающий провёл 23 матча, в которых отметился шестью заброшенными шайбами и девятью результативными передачами. Всего на счету Комтуа 100 игр в КХЛ и 78 (34+44) очков.

Материалы по теме
Тренер «Динамо» Кудашов отреагировал на слухи о возможном обмене Макса Комтуа
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android