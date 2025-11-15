Кудашов объяснил, почему он не знает, когда на лёд вернётся Макс Комтуа
Поделиться
Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов после победы над «Сибирью» (3:2) ответил на вопрос о возвращении на лёд нападающего Макса Комтуа. Форвард пропустил два матча из-за травмы.
Фонбет Чемпионат КХЛ
15 ноября 2025, суббота. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва
1:0 Ахияров (Рассказов) – 01:15 (5x5) 1:1 Швец-Роговой (Слепышев, Сергеев) – 10:52 (5x5) 1:2 Сикура (Пыленков, Уил) – 25:39 (5x4) 2:2 Уилсон (Фэрренс, Климович) – 27:59 (5x5) 2:3 Гусев (Пакетт, Пыленков) – 30:26 (5x4)
— Когда вернётся на лёд Комтуа?
— Не знаю пока.
— Никаких прогнозов нет?
— По мне, можно играть, но почему-то не играет.
— Это идёт с его стороны?
— Нет, просто не заживает у него, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.
В нынешнем сезоне 26-летний нападающий провёл 23 матча, в которых отметился шестью заброшенными шайбами и девятью результативными передачами. Всего на счету Комтуа 100 игр в КХЛ и 78 (34+44) очков.
Комментарии
- 15 ноября 2025
-
17:36
-
17:30
-
17:26
-
17:23
-
17:08
-
17:04
-
16:57
-
16:52
-
16:48
-
16:42
-
16:36
-
16:32
-
16:14
-
15:51
-
15:44
-
15:30
-
15:13
-
14:50
-
14:27
-
14:08
-
13:44
-
13:20
-
13:08
-
12:45
-
12:33
-
12:20
-
12:07
-
11:55
-
11:44
-
11:30
-
11:18
-
11:05
-
11:00
-
10:40
-
10:29