Кудашов объяснил, почему он не знает, когда на лёд вернётся Макс Комтуа

Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов после победы над «Сибирью» (3:2) ответил на вопрос о возвращении на лёд нападающего Макса Комтуа. Форвард пропустил два матча из-за травмы.

— Когда вернётся на лёд Комтуа?

— Не знаю пока.

— Никаких прогнозов нет?

— По мне, можно играть, но почему-то не играет.

— Это идёт с его стороны?

— Нет, просто не заживает у него, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

В нынешнем сезоне 26-летний нападающий провёл 23 матча, в которых отметился шестью заброшенными шайбами и девятью результативными передачами. Всего на счету Комтуа 100 игр в КХЛ и 78 (34+44) очков.