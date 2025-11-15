Скидки
Кудашов подтвердил информацию, что защитник «Динамо» Готовец выбыл до конца сезона

Комментарии

Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов заявил, что защитник команды Кирилл Готовец получил травму и выбыл до конца сезона.

— Говорят, что Готовец получил травму и выбыл до конца сезона, это правда?
— Да, это реально, что тут скрывать. У него акромиально-ключичная операция завтра будет, там всё серьёзно, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

В нынешнем сезоне 34-летний защитник провёл 22 матча, в которых не отметился результативными действиями. Всего на счету Кирилла 467 игр и 64 (12+52) очка.

В следующем матче Континентальной хоккейной лиги московское «Динамо» 18 ноября сыграет дома со «Спартаком».

Комментарии
