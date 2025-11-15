И. о. главного тренера «Сибири»: увидел изменения в настрое, ребятам надоела эта ситуация

Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Ярослав Люзенков высказался о поражении от московского «Динамо» (2:3).

— Ребята вышли с хорошим настроем, в первых сменах прилично действовали. Но нас подвели удаления, с такой мастеровитой командой столько удаляться нельзя – себе в ногу стрельнули. В третьем периоде ребята нашли в себе силы, но пока нам не хватает контроля шайбы в зоне атаки, не доводим их до логического завершения.

— Был ли у вас разговор с руководством по поводу того, что вы исполняете обязанности главного тренера? Это временно или нет?

— Таких разговоров не было, сейчас не очень хорошая ситуация для клуба, столько поражений, времени не было. Сказали, что на данном этапе исполняю обязанности, дальше я приступил к работе. Чемпионат идёт, времени на отдых нет.

— Успели что-то поменять в игре?

— Разобрали видео, указали моменты, которые хотим видеть. На льду тренировок не было. Пока подкорректировали моменты, которые нужно улучшать.

— Изменения в раздевалке в плане настроя увидели?

— Я увидел. У ребят был настрой, им надоела эта ситуация. Сейчас лёгких игр не будет, кто бы ни приехал, надо выходить и стараться играть на победу. Не очко взять, по буллитам как-то выиграть. После этого упадёт камень с плеч. Парни хотят, сегодня было видно, что раздевалка и скамейка была живая, — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.