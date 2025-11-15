Скидки
«Нужен дополнительный капитан». И. о. главного тренера «Сибири» о Широкове в роли тренера

«Нужен дополнительный капитан». И. о. главного тренера «Сибири» о Широкове в роли тренера
Аудио-версия:
Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Ярослав Люзенков рассказал о роли травмированного капитана команды Сергея Широкова, который провёл матч с московским «Динамо» (2:3) на тренерской скамейке новосибирского клуба.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 ноября 2025, суббота. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва
1:0 Ахияров (Рассказов) – 01:15 (5x5)     1:1 Швец-Роговой (Слепышев, Сергеев) – 10:52 (5x5)     1:2 Сикура (Пыленков, Уил) – 25:39 (5x4)     2:2 Уилсон (Фэрренс, Климович) – 27:59 (5x5)     2:3 Гусев (Пакетт, Пыленков) – 30:26 (5x4)    

— Сегодня Сергей Широков был на лавке в качестве тренера. Какой был у него функционал?
— Мы с ним поговорили. Он не просто игрок: хоккеист с именем, капитан. Мы хотели дополнительного капитана на лавку, он вожак, ведёт за собой. Он должен был подходить к нападающим, подсказывать нюансы, — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

39-летний Широков в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги провёл 22 матча, в которых набрал семь очков — забросил две шайбы и отдал пять результативных передач. Последний раз нападающий играл в домашней встрече с «Торпедо» (3:4 Б), где и получил повреждение.

