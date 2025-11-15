«Нужен дополнительный капитан». И. о. главного тренера «Сибири» о Широкове в роли тренера

Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Ярослав Люзенков рассказал о роли травмированного капитана команды Сергея Широкова, который провёл матч с московским «Динамо» (2:3) на тренерской скамейке новосибирского клуба.

— Сегодня Сергей Широков был на лавке в качестве тренера. Какой был у него функционал?

— Мы с ним поговорили. Он не просто игрок: хоккеист с именем, капитан. Мы хотели дополнительного капитана на лавку, он вожак, ведёт за собой. Он должен был подходить к нападающим, подсказывать нюансы, — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

39-летний Широков в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги провёл 22 матча, в которых набрал семь очков — забросил две шайбы и отдал пять результативных передач. Последний раз нападающий играл в домашней встрече с «Торпедо» (3:4 Б), где и получил повреждение.