«Такого человека нам не хватает». Люзенков — о потенциальном возвращении Бека в «Сибирь»

Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Ярослав Люзенков высказался о потенциальном возвращении нападающего Тейлора Бека в новосибирский клуб.

— Хотели бы вернуть Бека в «Сибирь», были такие слухи сегодня?

— Не только я бы хотел, думаю, болельщики меня поддержат, он знаковая фигура. Сложный характер у него, я с ним работал в прошлом году, но лидеры все такие. Нам нужно добавить искры, такого человека нам не хватает, я бы от него не отказался, — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

34-летний форвард выступал за «Сибирь» с сезона-2022/2023 до 2025 года. Нападающий покинул клуб по причине истечения срока контракта. За этот период Бек провёл 196 матчей и заработал 165 (52+113) очков.