И. о. главного тренера «Сибири» рассказал, когда травмированные игроки выйдут на лёд

И. о. главного тренера «Сибири» рассказал, когда травмированные игроки выйдут на лёд
Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Ярослав Люзенков после поражения от московского «Динамо» (2:3) ответил на вопрос о возвращении на лёд травмированных игроков команды.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 ноября 2025, суббота. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва
1:0 Ахияров (Рассказов) – 01:15 (5x5)     1:1 Швец-Роговой (Слепышев, Сергеев) – 10:52 (5x5)     1:2 Сикура (Пыленков, Уил) – 25:39 (5x4)     2:2 Уилсон (Фэрренс, Климович) – 27:59 (5x5)     2:3 Гусев (Пакетт, Пыленков) – 30:26 (5x4)    

— Расскажите о травмированных игроках.
— У нас череда травм продолжается. Чехович в следующей игре будет, у него небольшая травма, Гордеев выходит из списка травмированных, но посмотрим его функциональное состояние, Широков и Пьянов ещё неделю будут долечиваться, Приски возьмём с собой на выезд, Калиниченко тоже скоро выходит. Ребята восстанавливаются, но не все быстро, — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

«Такого человека нам не хватает». Люзенков — о потенциальном возвращении Бека в «Сибирь»
