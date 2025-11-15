И. о. главного тренера «Сибири» рассказал, когда травмированные игроки выйдут на лёд

Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Ярослав Люзенков после поражения от московского «Динамо» (2:3) ответил на вопрос о возвращении на лёд травмированных игроков команды.

— Расскажите о травмированных игроках.

— У нас череда травм продолжается. Чехович в следующей игре будет, у него небольшая травма, Гордеев выходит из списка травмированных, но посмотрим его функциональное состояние, Широков и Пьянов ещё неделю будут долечиваться, Приски возьмём с собой на выезд, Калиниченко тоже скоро выходит. Ребята восстанавливаются, но не все быстро, — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.