Сочи — Шанхайские Драконы, результат матча 15 ноября 2025 года, счет 4:2, КХЛ 2025/2026

«Сочи» прервал серию из четырёх поражений, обыграв «Шанхайских Драконов»
Сегодня, 15 ноября, в Сочи завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Сочи» принимал «Шанхайских Драконов». Победу в игре, проходившей на стадионе «Большой», одержали хозяева со счётом 4:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 ноября 2025, суббота. 15:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
4 : 2
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Сероух (Николаев, Сушко) – 01:15 (5x5)     1:1 Меркли (Бишофф, Рендулич) – 04:51 (5x5)     1:2 Рендулич (Кленденинг, Меркли) – 12:19 (5x4)     2:2 Бикмуллин (Эллис, Ли) – 27:18 (4x4)     3:2 Биттен (Сероух, Боден) – 41:32 (5x5)     4:2 Эллис – 58:29 (en)    

На второй минуте нападающий «Сочи» Даниил Сероух забил первый гол. На пятой минуте форвард «Шанхайских Драконов» Ник Меркли сравнял счёт. На 13-й минуте нападающий Борна Рендулич вывел гостей вперёд. На 28-й минуте форвард хозяев Рафаэль Бикмуллин восстановил равенство в счёте. На 42-й минуте нападающий Уилл Биттен вывел южан вперёд. На 59-й минуте форвард Макс Эллис забросил четвёртую шайбу в ворота китайского клуба и установил окончательный счёт — 4:2.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Сочи» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 24 матча, в которых набрал 16 очков, занимая 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Шанхайские Драконы» с 28 очками после 25 встреч располагаются на седьмой строчке Запада.

