«Сочи» прервал серию из четырёх поражений, обыграв «Шанхайских Драконов»

Сегодня, 15 ноября, в Сочи завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Сочи» принимал «Шанхайских Драконов». Победу в игре, проходившей на стадионе «Большой», одержали хозяева со счётом 4:2.

На второй минуте нападающий «Сочи» Даниил Сероух забил первый гол. На пятой минуте форвард «Шанхайских Драконов» Ник Меркли сравнял счёт. На 13-й минуте нападающий Борна Рендулич вывел гостей вперёд. На 28-й минуте форвард хозяев Рафаэль Бикмуллин восстановил равенство в счёте. На 42-й минуте нападающий Уилл Биттен вывел южан вперёд. На 59-й минуте форвард Макс Эллис забросил четвёртую шайбу в ворота китайского клуба и установил окончательный счёт — 4:2.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Сочи» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 24 матча, в которых набрал 16 очков, занимая 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Шанхайские Драконы» с 28 очками после 25 встреч располагаются на седьмой строчке Запада.