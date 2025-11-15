Скидки
«Знаем, что нужно поправить». Ткачёв — о первом матче «Сибири» после отставки Буцаева

Нападающий «Сибири» Владимир Ткачёв оценил первый матч после отставки главного тренера команды Вячеслава Буцаева. Новосибирская команда проиграла московскому «Динамо» со счётом 2:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 ноября 2025, суббота. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва
1:0 Ахияров (Рассказов) – 01:15 (5x5)     1:1 Швец-Роговой (Слепышев, Сергеев) – 10:52 (5x5)     1:2 Сикура (Пыленков, Уил) – 25:39 (5x4)     2:2 Уилсон (Фэрренс, Климович) – 27:59 (5x5)     2:3 Гусев (Пакетт, Пыленков) – 30:26 (5x4)    

— Большие изменения настигли команду, как изменился эмоциональный фон?
— Да нормально, сейчас нужно быстро схватить, что хочет от нас новый главный тренер. Мы знаем, что нужно поправить, адаптация идёт полным ходом. Времени нет, нужно побеждать.

— Может ли за сутки новый главный тренер изменить игру или первый матч больше проводится на эмоциях?
— Совокупность факторов. Мы сегодня агрессивно начали, перехватили нить игры, при игре «пять на пять» имели шансов больше, чем соперник, но позволили им играть в большинстве. Все удаления были в средней или чужой зоне, что непозволительно против такого соперника.

— Много бросков было сегодня от синей линии, одна из установок главного тренера?
— Просто был акцент на агрессии, всё доставить до ворот, создать помеху. Мы здорово действовали, нужно сохранить настрой на будущие игры, — сказал Ткачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

