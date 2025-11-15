Ткачёв: когда последний раз «Сибирь» выигрывала, Лукин подрался. Надо дать ему задание

Нападающий «Сибири» Владимир Ткачёв ответил, нужно ли команде совершить какое-нибудь нестандартное действие, чтобы выйти из кризиса. Новосибирская команда потерпела 12-е подряд поражение, проиграв дома московскому «Динамо» (2:3).

— Когда длится серия поражений, нужно какое-нибудь нестандартное действие – например, драка. С этой стороны не думали подступиться?

— Последний раз, когда выигрывали, Саня Лукин в Астане подрался. Надо дать ему задание на следующую игру (улыбается), — сказал Ткачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

В данный момент новосибирский клуб занимает последнее, 11-е место в таблице Востока.