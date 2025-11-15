Скидки
Ткачёв: когда последний раз «Сибирь» выигрывала, Лукин подрался. Надо дать ему задание

Комментарии

Нападающий «Сибири» Владимир Ткачёв ответил, нужно ли команде совершить какое-нибудь нестандартное действие, чтобы выйти из кризиса. Новосибирская команда потерпела 12-е подряд поражение, проиграв дома московскому «Динамо» (2:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 ноября 2025, суббота. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва
1:0 Ахияров (Рассказов) – 01:15 (5x5)     1:1 Швец-Роговой (Слепышев, Сергеев) – 10:52 (5x5)     1:2 Сикура (Пыленков, Уил) – 25:39 (5x4)     2:2 Уилсон (Фэрренс, Климович) – 27:59 (5x5)     2:3 Гусев (Пакетт, Пыленков) – 30:26 (5x4)    

— Когда длится серия поражений, нужно какое-нибудь нестандартное действие – например, драка. С этой стороны не думали подступиться?
— Последний раз, когда выигрывали, Саня Лукин в Астане подрался. Надо дать ему задание на следующую игру (улыбается), — сказал Ткачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

В данный момент новосибирский клуб занимает последнее, 11-е место в таблице Востока.

