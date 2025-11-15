«Болельщика не обманешь». Ткачёв об атмосфере на арене «Сибири» во время матча с «Динамо»

Нападающий «Сибири» Владимир Ткачёв после домашнего поражения от московского «Динамо» (2:3) высказался об атмосфере на арене новосибирского клуба.

— В третьем периоде были хорошие подходы к воротам соперника, однако потом показалось, что отпустили соперника. По какой причине?

— Повторюсь – мы начали играть не в третьем, а в первом периоде. У нас была инициатива, во втором периоде, когда ты играешь шесть минут в меньшинстве на дальней лавке и не можешь поменяться, тяжело. В заключительном периоде старались, но нам не хватило где-то везения. Но его надо заработать.

— Как играть в меньшинстве против такой команды?

— Когда мы играем правильно, у соперника даже нет шансов бросить по воротам. Сегодня мы допускали ошибки.

— Сегодня была ярая поддержка, зрители были громче, чем обычно. Тоже заметили это?

— Конечно, болельщика не обманешь, он реагирует на игру, на то, что происходит на льду. Когда команда проигрывает, но показывает хороший хоккей, бьётся, отдаёт себя, то трибуны это видят. Нам нужно брать это и переносить на следующие игры.

— Крики «молодцы» после игры не удивили?

— Хочется услышать их после победы, — сказал Ткачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.