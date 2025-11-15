Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Болельщика не обманешь». Ткачёв об атмосфере на арене «Сибири» во время матча с «Динамо»

«Болельщика не обманешь». Ткачёв об атмосфере на арене «Сибири» во время матча с «Динамо»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Сибири» Владимир Ткачёв после домашнего поражения от московского «Динамо» (2:3) высказался об атмосфере на арене новосибирского клуба.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 ноября 2025, суббота. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва
1:0 Ахияров (Рассказов) – 01:15 (5x5)     1:1 Швец-Роговой (Слепышев, Сергеев) – 10:52 (5x5)     1:2 Сикура (Пыленков, Уил) – 25:39 (5x4)     2:2 Уилсон (Фэрренс, Климович) – 27:59 (5x5)     2:3 Гусев (Пакетт, Пыленков) – 30:26 (5x4)    

— В третьем периоде были хорошие подходы к воротам соперника, однако потом показалось, что отпустили соперника. По какой причине?
— Повторюсь – мы начали играть не в третьем, а в первом периоде. У нас была инициатива, во втором периоде, когда ты играешь шесть минут в меньшинстве на дальней лавке и не можешь поменяться, тяжело. В заключительном периоде старались, но нам не хватило где-то везения. Но его надо заработать.

— Как играть в меньшинстве против такой команды?
— Когда мы играем правильно, у соперника даже нет шансов бросить по воротам. Сегодня мы допускали ошибки.

— Сегодня была ярая поддержка, зрители были громче, чем обычно. Тоже заметили это?
— Конечно, болельщика не обманешь, он реагирует на игру, на то, что происходит на льду. Когда команда проигрывает, но показывает хороший хоккей, бьётся, отдаёт себя, то трибуны это видят. Нам нужно брать это и переносить на следующие игры.

— Крики «молодцы» после игры не удивили?
— Хочется услышать их после победы, — сказал Ткачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Материалы по теме
Болельщики «Сибири» на 97% заполнили арену на домашней игре после серии из 11 поражений
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android