Вратарь «Сочи» Щетилин лишился зуба, отражая бросок в матче с «Шанхайскими Драконами»

Голкипер «Сочи» Алексей Щетилин потерял зуб в матче с «Шанхайскими Драконами» (4:2), отражая один из бросков. Об этом сообщила пресс-служба южного клуба в телеграм-канале.

«Цена победы: Алексей Щетилин потерял зуб, отражая один из бросков, но не попросил замену, доиграл матч до конца и помог выиграть!» — говорится в сообщении клуба.

Фото: ХК «Сочи»

В текущем сезоне 24-летний вратарь провёл девять игр, в которых одержал одну победу при коэффициенте надёжности 3,93 и 89,7% отражённых бросков.

«Сочи» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 24 матча, в которых набрал 16 очков, занимая 11-е место в турнирной таблице Западной конференции.