Вратарь «Сочи» Щетилин лишился зуба, отражая бросок в матче с «Шанхайскими Драконами»

Комментарии

Голкипер «Сочи» Алексей Щетилин потерял зуб в матче с «Шанхайскими Драконами» (4:2), отражая один из бросков. Об этом сообщила пресс-служба южного клуба в телеграм-канале.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 ноября 2025, суббота. 15:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
4 : 2
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Сероух (Николаев, Сушко) – 01:15 (5x5)     1:1 Меркли (Бишофф, Рендулич) – 04:51 (5x5)     1:2 Рендулич (Кленденинг, Меркли) – 12:19 (5x4)     2:2 Бикмуллин (Эллис, Ли) – 27:18 (4x4)     3:2 Биттен (Сероух, Боден) – 41:32 (5x5)     4:2 Эллис – 58:29 (en)    

«Цена победы: Алексей Щетилин потерял зуб, отражая один из бросков, но не попросил замену, доиграл матч до конца и помог выиграть!» — говорится в сообщении клуба.

Фото: ХК «Сочи»

В текущем сезоне 24-летний вратарь провёл девять игр, в которых одержал одну победу при коэффициенте надёжности 3,93 и 89,7% отражённых бросков.

«Сочи» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 24 матча, в которых набрал 16 очков, занимая 11-е место в турнирной таблице Западной конференции.

Новости. Хоккей
