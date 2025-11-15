Галлан: мы катастрофически не воспользовались огромным количеством шансов в большинстве

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан прокомментировал поражение от «Сочи» (2:4) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги и высказался об игре своей команды в большинстве.

«Мы отыграли очень хорошо первый период, затем мы катастрофически не воспользовались достаточно огромным количеством шансов в большинстве. Во второй половине матча «Сочи» был намного лучше нас, вот и рецепт игры», — передаёт слова Галлана корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.

«Сочи» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 24 матча, в которых набрал 16 очков, занимая 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Шанхайские Драконы» с 28 очками после 25 встреч располагаются на седьмой строчке Запада.