Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Галлан: мы катастрофически не воспользовались огромным количеством шансов в большинстве

Галлан: мы катастрофически не воспользовались огромным количеством шансов в большинстве
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан прокомментировал поражение от «Сочи» (2:4) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги и высказался об игре своей команды в большинстве.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 ноября 2025, суббота. 15:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
4 : 2
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Сероух (Николаев, Сушко) – 01:15 (5x5)     1:1 Меркли (Бишофф, Рендулич) – 04:51 (5x5)     1:2 Рендулич (Кленденинг, Меркли) – 12:19 (5x4)     2:2 Бикмуллин (Эллис, Ли) – 27:18 (4x4)     3:2 Биттен (Сероух, Боден) – 41:32 (5x5)     4:2 Эллис – 58:29 (en)    

«Мы отыграли очень хорошо первый период, затем мы катастрофически не воспользовались достаточно огромным количеством шансов в большинстве. Во второй половине матча «Сочи» был намного лучше нас, вот и рецепт игры», — передаёт слова Галлана корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.

«Сочи» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 24 матча, в которых набрал 16 очков, занимая 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Шанхайские Драконы» с 28 очками после 25 встреч располагаются на седьмой строчке Запада.

Материалы по теме
Видео
«Сочи» прервал серию из четырёх поражений, обыграв «Шанхайских Драконов»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android