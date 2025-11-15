Галлан: мы катастрофически не воспользовались огромным количеством шансов в большинстве
Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан прокомментировал поражение от «Сочи» (2:4) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги и высказался об игре своей команды в большинстве.
Фонбет Чемпионат КХЛ
15 ноября 2025, суббота. 15:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
4 : 2
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Сероух (Николаев, Сушко) – 01:15 (5x5) 1:1 Меркли (Бишофф, Рендулич) – 04:51 (5x5) 1:2 Рендулич (Кленденинг, Меркли) – 12:19 (5x4) 2:2 Бикмуллин (Эллис, Ли) – 27:18 (4x4) 3:2 Биттен (Сероух, Боден) – 41:32 (5x5) 4:2 Эллис – 58:29 (en)
«Мы отыграли очень хорошо первый период, затем мы катастрофически не воспользовались достаточно огромным количеством шансов в большинстве. Во второй половине матча «Сочи» был намного лучше нас, вот и рецепт игры», — передаёт слова Галлана корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.
«Сочи» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 24 матча, в которых набрал 16 очков, занимая 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Шанхайские Драконы» с 28 очками после 25 встреч располагаются на седьмой строчке Запада.
