Главный тренер «Шанхайских Драконов»: любим Эллиса, но с нападающими был перебор

Комментарии

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан после поражения от «Сочи» (2:4) высказался о нападающем южного клуба Максе Эллисе, который ранее выступал за китайскую команду.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 ноября 2025, суббота. 15:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
4 : 2
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Сероух (Николаев, Сушко) – 01:15 (5x5)     1:1 Меркли (Бишофф, Рендулич) – 04:51 (5x5)     1:2 Рендулич (Кленденинг, Меркли) – 12:19 (5x4)     2:2 Бикмуллин (Эллис, Ли) – 27:18 (4x4)     3:2 Биттен (Сероух, Боден) – 41:32 (5x5)     4:2 Эллис – 58:29 (en)    

— Что скажете о максе Эллисе, которого продали в Сочи. Вы не пожалели что отказались от него?
— Мы любим Эллиса, но не жалеем об этом решении. Он хорошо играл за наш клуб и мы им были довольны, просто в команде был переизбыток нападающих. А так мы рады его успехам, желаем удачи.

— Совсем недавно «драконы» были в числе лидеров, а теперь «трёте» восьмерку конференции и конкурируете за это место. Что думаете, всё в порядке?
— Давление только в том, что надо выигрывать каждый матч, сегодня не был лучший хоккей, я расстроен игрой команды. Надо понять, в чём проблема и играть лучше остальные игры, — передаёт слова Галлана корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.

Комментарии
