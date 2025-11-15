Главный тренер «Шанхайских Драконов»: любим Эллиса, но с нападающими был перебор

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан после поражения от «Сочи» (2:4) высказался о нападающем южного клуба Максе Эллисе, который ранее выступал за китайскую команду.

— Что скажете о максе Эллисе, которого продали в Сочи. Вы не пожалели что отказались от него?

— Мы любим Эллиса, но не жалеем об этом решении. Он хорошо играл за наш клуб и мы им были довольны, просто в команде был переизбыток нападающих. А так мы рады его успехам, желаем удачи.

— Совсем недавно «драконы» были в числе лидеров, а теперь «трёте» восьмерку конференции и конкурируете за это место. Что думаете, всё в порядке?

— Давление только в том, что надо выигрывать каждый матч, сегодня не был лучший хоккей, я расстроен игрой команды. Надо понять, в чём проблема и играть лучше остальные игры, — передаёт слова Галлана корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.