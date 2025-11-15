Скидки
Главный тренер «Сочи»: иногда терпеть и играть дальше — это мощная атака на победу

Главный тренер «Сочи»: иногда терпеть и играть дальше — это мощная атака на победу
Главный тренер «Сочи» Дмитрий Михайлов прокомментировал победу над «Шанхайскими Драконами» (4:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 ноября 2025, суббота. 15:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
4 : 2
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Сероух (Николаев, Сушко) – 01:15 (5x5)     1:1 Меркли (Бишофф, Рендулич) – 04:51 (5x5)     1:2 Рендулич (Кленденинг, Меркли) – 12:19 (5x4)     2:2 Бикмуллин (Эллис, Ли) – 27:18 (4x4)     3:2 Биттен (Сероух, Боден) – 41:32 (5x5)     4:2 Эллис – 58:29 (en)    

«У нас было очень хорошее начало игры, а затем мы заработали удаление и стали пропускать. Второй период был сложный, но определяющий. Мы были готовы терпеть и играть дальше, а это было определяющим в нашей победе. Я бы сказал, что это была мощная атака на победу», — передаёт слова Михайлова корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.

«Сочи» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 24 матча, в которых набрал 16 очков, занимая 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Шанхайские Драконы» с 28 очками после 25 встреч располагаются на седьмой строчке Запада.

