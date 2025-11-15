Главный тренер «Сочи»: иногда терпеть и играть дальше — это мощная атака на победу

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Михайлов прокомментировал победу над «Шанхайскими Драконами» (4:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«У нас было очень хорошее начало игры, а затем мы заработали удаление и стали пропускать. Второй период был сложный, но определяющий. Мы были готовы терпеть и играть дальше, а это было определяющим в нашей победе. Я бы сказал, что это была мощная атака на победу», — передаёт слова Михайлова корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.

«Сочи» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 24 матча, в которых набрал 16 очков, занимая 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Шанхайские Драконы» с 28 очками после 25 встреч располагаются на седьмой строчке Запада.