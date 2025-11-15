Михайлов: «Самсонозависимости» нет — у него просто микротравма, он скоро выйдет на лёд

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Михайлов рассказал о состоянии голкипера южного клуба Ильи Самсонова. Вратарь пропустил игру с «Шанхайскими Драконами» (4:2).

— После игры с Нижним Новгородом произошла «Самсонозависимость»?

— Там не «Самсонозависимость», а во втором периоде по ходу игры была проблема с травмой. Человек почувствовал сам, что надо делать, понимаете? Можно было сыграть лучше, но команда практически не контролировала шайбу. Ничего страшного, просто смена вратаря и микроповреждение. В ближайшее время Илья будет в порядке и выйдет на лёд, — передаёт слова Михайлова корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.