Прямая трансляция матча «Локомотив» — «Барыс» была прервана по техническим причинам

Прямая трансляция матча «Локомотив» — «Барыс» была прервана по техническим причинам
Комментарии

Прямая трансляция матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ярославским «Локомотивом» и казахстанским «Барысом» была прервана и не может быть продолжена по техническим причинам. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 ноября 2025, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
3-й период
0 : 3
Барыс
Астана
0:1 Омирбеков (Уолш, Савицкий) – 18:59 (5x5)     0:2 Симонов (Морелли) – 46:03 (5x4)     0:3 Шайхмедденов (Данияр, Галимов) – 50:49 (5x4)    

«Уважаемые болельщики, по техническим причинам, не зависящим от Континентальной хоккейной лиги, прямая трансляция матча «Локомотив» — «Барыс» не может быть продолжена. Приносим извинения за возникшие неудобства», — говорится в сообщении лиги в телеграм-канале.

Отмечается, что за ходом матча можно следить на сайте КХЛ. Встреча проходит в эти минуты, «Барыс» выигрывает со счётом 1:0.

На данный момент «Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 38 очков после 26 игр. «Барыс» располагается на девятой строчке Восточной конференции с 21 очком в 26 матчах.

