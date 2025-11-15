Прямая трансляция матча «Локомотив» — «Барыс» была прервана по техническим причинам

Прямая трансляция матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ярославским «Локомотивом» и казахстанским «Барысом» была прервана и не может быть продолжена по техническим причинам. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

«Уважаемые болельщики, по техническим причинам, не зависящим от Континентальной хоккейной лиги, прямая трансляция матча «Локомотив» — «Барыс» не может быть продолжена. Приносим извинения за возникшие неудобства», — говорится в сообщении лиги в телеграм-канале.

Отмечается, что за ходом матча можно следить на сайте КХЛ. Встреча проходит в эти минуты, «Барыс» выигрывает со счётом 1:0.

На данный момент «Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 38 очков после 26 игр. «Барыс» располагается на девятой строчке Восточной конференции с 21 очком в 26 матчах.