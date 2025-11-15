Тренер «Сочи»: игроки не хотят жести, но всё равно есть попадания по лицу сопернику
Поделиться
Главный тренер «Сочи» Дмитрий Михайлов высказался о количестве штрафных минут в матче с «Шанхайскими Драконами» (4:2).
Фонбет Чемпионат КХЛ
15 ноября 2025, суббота. 15:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
4 : 2
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Сероух (Николаев, Сушко) – 01:15 (5x5) 1:1 Меркли (Бишофф, Рендулич) – 04:51 (5x5) 1:2 Рендулич (Кленденинг, Меркли) – 12:19 (5x4) 2:2 Бикмуллин (Эллис, Ли) – 27:18 (4x4) 3:2 Биттен (Сероух, Боден) – 41:32 (5x5) 4:2 Эллис – 58:29 (en)
— Сегодня «Сочи» получал серьёзное количество штрафных минут.
— Все ребята понимают, что надо набирать очки, и осознают, что не надо жести, но всё равно есть эти «колющие» штрафы – попадание по лицу к примеру.
— Как вам Эллис, хорошо вписался?
— Заметили удачно парня, мы рады, что менеджмент работает. У Макса реально получается. Он два забил, два отдал – становится атакующей силой, надеюсь, ему понравится у нас и от его приезда хорошо будет всем, — передаёт слова Михайлова корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.
Материалы по теме
Комментарии
- 15 ноября 2025
-
19:04
-
18:51
-
18:42
-
18:36
-
18:28
-
18:22
-
18:14
-
18:08
-
18:04
-
17:58
-
17:36
-
17:30
-
17:26
-
17:23
-
17:08
-
17:04
-
16:57
-
16:52
-
16:48
-
16:42
-
16:36
-
16:32
-
16:14
-
15:51
-
15:44
-
15:30
-
15:13
-
14:50
-
14:27
-
14:08
-
13:44
-
13:20
-
13:08
-
12:45
-
12:33