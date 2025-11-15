Тренер «Сочи»: игроки не хотят жести, но всё равно есть попадания по лицу сопернику

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Михайлов высказался о количестве штрафных минут в матче с «Шанхайскими Драконами» (4:2).

— Сегодня «Сочи» получал серьёзное количество штрафных минут.

— Все ребята понимают, что надо набирать очки, и осознают, что не надо жести, но всё равно есть эти «колющие» штрафы – попадание по лицу к примеру.

— Как вам Эллис, хорошо вписался?

— Заметили удачно парня, мы рады, что менеджмент работает. У Макса реально получается. Он два забил, два отдал – становится атакующей силой, надеюсь, ему понравится у нас и от его приезда хорошо будет всем, — передаёт слова Михайлова корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.