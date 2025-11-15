Главный тренер «Сочи»: кто будет в лучшей кондиции из вратарей, тот и будет играть
Главный тренер «Сочи» Дмитрий Михайлов после победы над «Шанхайскими Драконами» (4:2) ответил на вопрос, кто будет основным вратарём в команде.
Фонбет Чемпионат КХЛ
15 ноября 2025, суббота. 15:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
4 : 2
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Сероух (Николаев, Сушко) – 01:15 (5x5) 1:1 Меркли (Бишофф, Рендулич) – 04:51 (5x5) 1:2 Рендулич (Кленденинг, Меркли) – 12:19 (5x4) 2:2 Бикмуллин (Эллис, Ли) – 27:18 (4x4) 3:2 Биттен (Сероух, Боден) – 41:32 (5x5) 4:2 Эллис – 58:29 (en)
— Кто у вас сейчас будет основным вратарём?
— Да поговорим завтра, как говорится. По вратарям могу сказать, что всем нужен тонус, игры идут через день или через два и есть время играть всем. Будет день — будет пища, кто будет в лучшей кондиции, тот и будет играть, — передаёт слова Михайлова корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.
В команде на данный момент пять вратарей: Максим Третьяк, Павел Хомченко, Павел Рудович, Илья Самсонов и Алексей Щетилин. Каждый из голкиперов уже выступал в текущем сезоне. Больше всего матчей на счету Хомченко (14).
