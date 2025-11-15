Главный тренер «Сочи»: кто будет в лучшей кондиции из вратарей, тот и будет играть

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Михайлов после победы над «Шанхайскими Драконами» (4:2) ответил на вопрос, кто будет основным вратарём в команде.

— Кто у вас сейчас будет основным вратарём?

— Да поговорим завтра, как говорится. По вратарям могу сказать, что всем нужен тонус, игры идут через день или через два и есть время играть всем. Будет день — будет пища, кто будет в лучшей кондиции, тот и будет играть, — передаёт слова Михайлова корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.

В команде на данный момент пять вратарей: Максим Третьяк, Павел Хомченко, Павел Рудович, Илья Самсонов и Алексей Щетилин. Каждый из голкиперов уже выступал в текущем сезоне. Больше всего матчей на счету Хомченко (14).