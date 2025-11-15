Скидки
Хоккей

Фукале — о конкуренции с Демченко: мы оба стараемся добросовестно выполнять свою работу

Фукале — о конкуренции с Демченко: мы оба стараемся добросовестно выполнять свою работу
Голкипер минского «Динамо» Зак Фукале высказался о домашней серии и конкуренции с вратарём Василием Демченко.

«В матче с «Сибирью» мы были голодны, создавали много моментов и забили хорошие голы. Все матчи тяжёлые, ведь это КХЛ, профессиональная лига. Здесь собраны одни из лучших хоккеистов мира. Не смотрим, кто нам противостоит, лидер или аутсайдер. Надо быть готовым каждый вечер показывать лучший хоккей.

Конкуренция с Демченко? Мы – профессионалы, понимаем, что любая конкуренция идёт на пользу команде. У нас хорошие взаимоотношения. И я, и Вася стараемся добросовестно выполнять свою работу и давать возможность «Динамо» побеждать.

Болельщики дают нам энергию, приятно играть в такой обстановке. Мы хорошо подготовлены, в раздевалке и на льду много хоккеистов с лидерскими качествами. Всё это помогает нам. Семь побед в восьми домашних матчах — отличный результат», — приводит слова Фукале Sport5.by.

