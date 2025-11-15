Скидки
Главная Хоккей Новости

Локомотив — Барыс, результат матча 15 ноября 2025 года, счет 0:4, КХЛ 2025/2026

«Локомотив» дома всухую проиграл «Барысу», пропустив четыре шайбы
Сегодня, 15 ноября, в Ярославле завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимал «Барыс» из Астаны. Победу в игре, проходившей на стадионе «Арена-2000-Локомотив», одержали гости со счётом 4:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 ноября 2025, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
0 : 4
Барыс
Астана
0:1 Омирбеков (Уолш, Савицкий) – 18:59 (5x5)     0:2 Симонов (Морелли) – 46:03 (5x4)     0:3 Шайхмедденов (Данияр, Галимов) – 50:49 (5x4)     0:4 Галимов (Кайыржан, Томпсон) – 54:41 (5x5)    

На 19-й минуте нападающий «Барыса» Алихан Омирбеков забил первый гол. На 47-й минуте форвард Семён Симонов удвоил преимущество гостей. На 51-й минуте нападающий Ансар Шайхмедденов забросил третью шайбу в ворота ярославской команды. На 55-й минуте форвард астанинского клуба Эмиль Галимов забил четвёртый гол и установил окончательный счёт — 4:0.

«Локомотив» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 27 матчей, в которых набрал 38 очков, и занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. «Барыс» с 23 очками после 27 встреч располагается на восьмой строчке Восточной конференции.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
Официально
«Барыс» перезаключил контракт с Романом Старченко и отправил форварда в «Номад»
