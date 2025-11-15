«Локомотив» потерпел первое домашнее поражение в нынешнем сезоне

«Локомотив» проиграл «Барысу» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 0:4. Для ярославской команды это первое поражение в нынешнем сезоне дома.

На данный момент «Локомотив» провёл в Ярославле 12 игр. Всего на счету железнодорожников 27 матчей и девять поражений. Команда Боба Хартли возглавляет турнирную таблицу Западной конференции с 38 очками.

Этой игрой «Локомотив» начал домашнюю серию из пяти матчей. В следующей игре ярославский клуб примет уфимский «Салават Юлаев» 17 ноября. Через два дня «Локомотив» сыграет с «Шанхайскими Драконами», а 22 ноября с хабаровским «Амуром». Завершится домашняя серия матчем с «Сибирью» 24 ноября.