«Локомотив» потерпел первое домашнее поражение в нынешнем сезоне

Комментарии

«Локомотив» проиграл «Барысу» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 0:4. Для ярославской команды это первое поражение в нынешнем сезоне дома.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 ноября 2025, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
0 : 4
Барыс
Астана
0:1 Омирбеков (Уолш, Савицкий) – 18:59 (5x5)     0:2 Симонов (Морелли) – 46:03 (5x4)     0:3 Шайхмедденов (Данияр, Галимов) – 50:49 (5x4)     0:4 Галимов (Кайыржан, Томпсон) – 54:41 (5x5)    

На данный момент «Локомотив» провёл в Ярославле 12 игр. Всего на счету железнодорожников 27 матчей и девять поражений. Команда Боба Хартли возглавляет турнирную таблицу Западной конференции с 38 очками.

Этой игрой «Локомотив» начал домашнюю серию из пяти матчей. В следующей игре ярославский клуб примет уфимский «Салават Юлаев» 17 ноября. Через два дня «Локомотив» сыграет с «Шанхайскими Драконами», а 22 ноября с хабаровским «Амуром». Завершится домашняя серия матчем с «Сибирью» 24 ноября.

Новости. Хоккей
