«Барыс» впервые в сезоне победил в гостях
«Барыс» одержал победу над «Локомотивом» в Ярославле со счётом 4:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги и, таким образом, впервые в текущем сезоне выиграл в гостях.
Фонбет Чемпионат КХЛ
15 ноября 2025, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
0 : 4
Барыс
Астана
0:1 Омирбеков (Уолш, Савицкий) – 18:59 (5x5) 0:2 Симонов (Морелли) – 46:03 (5x4) 0:3 Шайхмедденов (Данияр, Галимов) – 50:49 (5x4) 0:4 Галимов (Кайыржан, Томпсон) – 54:41 (5x5)
На счету астанинского клуба 10 матчей на выезде, девять из которых завершились поражением. Всего «Барыс» на данный момент провёл 27 игр. Команда Михаила Кравца набрала 23 очка и расположилась на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции.
В следующем матче «Барыс» встретится с «Сочи» в гостях 17 ноября. Следом казахстанская команда проведёт две игры в Астане с уфимским «Салаватом Юлаевым» 21 ноября и омским «Авангардом» 23 ноября.
