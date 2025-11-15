Скидки
Форвард «Миннесоты» Росси выбыл на несколько недель из-за травмы

24-летний нападающий «Миннесоты Уайлд» Марко Росси пропустит несколько недель из-за травмы нижней части тела. Об этом сообщает пресс-служба клуба в социальной сети Х.

В нынешнем сезоне австриец провёл 17 матчей, в которых набрал 13 (4+9) очков при полезности «-6» и среднем игровом времени 18.06. Он идёт четвёртым в списке бомбардиров «Уайлд» после Кирилла Капризова, Мэтта Болди и Маркуса Юханссона.

Всего на счету Росси 202 игры в регулярных чемпионатах НХЛ и 114 (49+65) очков.

На данный момент «Миннесота» занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции. Команда набрала 18 очков после 18 матчей.

