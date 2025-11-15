Скидки
Американский защитник СКА Менелл: знаю Пушкина — весь мир его знает

Американский защитник СКА Менелл: знаю Пушкина — весь мир его знает
Комментарии

Американский защитник СКА Бреннан Менелл заявил, что учит русский язык. Напомним, хоккеист получил российское гражданство в августе 2023 года.

«Я знаю Пушкина. Мне кажется, его знает весь мир. Я продолжаю учить русский и, возможно, когда-нибудь смогу что-то прочесть наизусть. Ну или хотя бы прочитать что-то из российской литературы. Это круто: читать и понимать на другом языке», – приводит слова Менелла Legalbet.

28-летний защитник в нынешнем сезоне провёл 21 матч, в которых отметился шестью заброшенными шайбами и двумя результативными передачами. Всего на счету Менелла 251 игра в КХЛ и 161 (26+135) очко.

