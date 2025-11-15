Быков: регулярный чемпионат длинный, у ЦСКА ещё будет время для исправления ситуации

Бывший тренер сборной России Вячеслав Быков поделился мыслями о результатах ЦСКА и будущем клуба. На данный момент команда под руководством тренера Игоря Никитина занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции с 26 очками после 26 матчей.

«Регулярный чемпионат длинный, у ЦСКА ещё будет время для исправления ситуации. У армейцев отличный набор хоккеистов, который способен бороться за самые высокие места», – приводит слова Быкова LiveResult.

В следующем матче ЦСКА сыграет на выезде с череповецкой «Северсталью» 16 ноября. Никитин возглавил армейский клуб в прошедшее межсезонье. В минувшем сезоне специалист стал обладателем Кубка Гагарина вместе с ярославским «Локомотивом».